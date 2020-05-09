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09.05.2020 22:11
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Вирусную пневмонию в пунктах «для сортировки» обнаружили почти у 70% пациентов

В центрах компьютерной томографии, где обследуют жителей Петербурга с подозрением на коронавирусную инфекцию, с 1 мая пневмонию нашли у 68% обратившихся – в 1502 случаях из 2205. Лёгкая форма у 37% пациентов, их отправили лечиться домой.

Данные по работе пяти центров, около которых в последнее время зачастую можно увидеть очереди из машин скорой помощи, 9 мая опубликовал комитет по здравоохранению. В точках на 6-й Советской, 24, Рихарда Зорге, 13, Пограничников, 4, на базе Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, 21, а также на улице Есенина, 2, томографию делают по направлению врача. Прямо оттуда пациентов могут отравить в медучреждения, которые были перепрофилированы под работу с заболевшими новым вирусом.

Отмечается, что пункты работают в особых условиях: территория делится на «красную» и безопасную зоны. Специалисты носят защитные костюмы.

Ранее о том, что подобные центры для «предварительной сортировки больных» должны сократить очереди в стационары и разгрузить приёмные покои горожанам сообщал Смольный.

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Комментарии (13)

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Brandora
А разве КТ показывает вирусная пневмония или бактериальная?
igoruha
Более менее грамотное решение. Самый объективный тест.
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