Вирусную пневмонию в пунктах «для сортировки» обнаружили почти у 70% пациентов

В центрах компьютерной томографии, где обследуют жителей Петербурга с подозрением на коронавирусную инфекцию, с 1 мая пневмонию нашли у 68% обратившихся – в 1502 случаях из 2205. Лёгкая форма у 37% пациентов, их отправили лечиться домой.



Данные по работе пяти центров, около которых в последнее время зачастую можно увидеть очереди из машин скорой помощи, 9 мая опубликовал комитет по здравоохранению. В точках на 6-й Советской, 24, Рихарда Зорге, 13, Пограничников, 4, на базе Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, 21, а также на улице Есенина, 2, томографию делают по направлению врача. Прямо оттуда пациентов могут отравить в медучреждения, которые были перепрофилированы под работу с заболевшими новым вирусом.

