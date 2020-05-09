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09.05.2020 20:31
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«Фонтанка» показывает новую экспозицию «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища: Дорога жизни, блокадный трамвай, Ольга Берггольц

В День Победы в павильоне напротив входа на Пискаревское мемориальное кладбище открылась экспозиция, посвященная блокаде. На стене — карта блокадного кольца, в витринах — подлинные предметы военного времени, обнаруженные поисковиками и сохраненные коллекционерами. Звучит голос блокадной музы Ольги Берггольц и стук метронома. Посетители могут присесть на скамью блокадного трамвая. Первую экскурсию по новой экспозиции для аудитории «Фонтанки» проводит создатель «Ленрезерва» — крупнейшего частного музея о Великой Отечественной войне — Анатолий Бернштейн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Ola-la
Эээээх, поскорее бы попасть...
Посещение ПО Ленрезерв в дни празднования памятных дат ВОВ- уже традиция.
Уважение Анатолию Рувимовичу!!
Гость
Спасибо большое за ваше меценатство и правильные мысли в голове
i_hate_you
а можно было нормальный репортаж сделать, чтобы чья-то лысина появлялась не 50%, а 10% времени? а то у вас заголовок про экспозицию, а в кадре постоянно чья-то физиономия... мне чиновников хватает с их харями, чтобы плеваться в монитор...
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