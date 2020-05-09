«Фонтанка» показывает новую экспозицию «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища: Дорога жизни, блокадный трамвай, Ольга Берггольц
В День Победы в павильоне напротив входа на Пискаревское мемориальное кладбище открылась экспозиция, посвященная блокаде. На стене — карта блокадного кольца, в витринах — подлинные предметы военного времени, обнаруженные поисковиками и сохраненные коллекционерами. Звучит голос блокадной музы Ольги Берггольц и стук метронома. Посетители могут присесть на скамью блокадного трамвая. Первую экскурсию по новой экспозиции для аудитории «Фонтанки» проводит создатель «Ленрезерва» — крупнейшего частного музея о Великой Отечественной войне — Анатолий Бернштейн.