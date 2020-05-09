После пожара в многоэтажке в Красногвардейском районе эвакуировали 15 человек. Огонь спускался по балконам вниз

Пожар в двенадцатиэтажном доме в Красногвардейском районе Петербурга вечером 9 мая захватил сразу три квартиры. Огонь попал с девятого на третий этаж.



Как сообщили «Фонтанке» в управлении МЧС по Петербургу, к 18:42 возгорание в 4 доме по Гранитной улице удалось ликвидировать. На девятом этаже выгорели комната и кухня, а также балкон. Эта же часть квартиры пострадала и у жителей этажом ниже. После случившегося им придётся менять натяжные потолки. Кроме того, огонь перекинулся на балкон третьего этажа.