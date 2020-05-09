После пожара в многоэтажке в Красногвардейском районе эвакуировали 15 человек. Огонь спускался по балконам вниз
Пожар в двенадцатиэтажном доме в Красногвардейском районе Петербурга вечером 9 мая захватил сразу три квартиры. Огонь попал с девятого на третий этаж.
Как сообщили «Фонтанке» в управлении МЧС по Петербургу, к 18:42 возгорание в 4 доме по Гранитной улице удалось ликвидировать. На девятом этаже выгорели комната и кухня, а также балкон. Эта же часть квартиры пострадала и у жителей этажом ниже. После случившегося им придётся менять натяжные потолки. Кроме того, огонь перекинулся на балкон третьего этажа.
Специалисты эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал. Потушить все три квартиры удалось за 40 минут.