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09.05.2020 18:23
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Российских космонавтов из-за коронавируса изолировали по пути в США

Российские космонавты отправились в США для прохождения предполётной подготовки. Из-за коронавируса в стандартную процедуру пришлось внести коррективы: членов экипажа корабля «Союз МС» изолировали от окружающих.

Как 9 мая пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу аэропорта Жуковский, четверо космонавтов отправились в Хьюстон особым чартерным рейсом. Из маршрута исключили точки с большим количеством людей и аэропорты, принимающие регулярные пассажирские рейсы.

Космонавтов намерены регулярно тестировать на COVID-19, а организация проживания «исключает контакты с посторонними лицами». В космическом центре имени Линдона Джонсона российские специалисты будут тренироваться с 11 мая по 10 июля, после чего вернутся в подмосковный Центр подготовки.

Полёт на МКС намечен на октябрь 2020 года. Экипаж станции после возвращения ждёт обязательный карантин.

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Комментарии (5)

dragvs
Американские астронавты сейчас завершают подготовку к полету в маю и начинают карантин. Летят полностью на американской ракете и корабле.
victorstarshinov
Комментаторы конечно как всегда жгут.
Вы наверно и не в курсе что МКС это международная станция и отрабатываются и российский и штатовский сегменты, таким же образом они проходят подготовку у нас.
Лишь бы ляпнуть блин, чтоб быть во всех ветках этой борды.
Агроном аэродрома
"Российские космонавты отправились в США для прохождения предполётной подготовки" - как так?!!
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