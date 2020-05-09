Российских космонавтов из-за коронавируса изолировали по пути в США

Российские космонавты отправились в США для прохождения предполётной подготовки. Из-за коронавируса в стандартную процедуру пришлось внести коррективы: членов экипажа корабля «Союз МС» изолировали от окружающих.



Как 9 мая пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу аэропорта Жуковский, четверо космонавтов отправились в Хьюстон особым чартерным рейсом. Из маршрута исключили точки с большим количеством людей и аэропорты, принимающие регулярные пассажирские рейсы.

Космонавтов намерены регулярно тестировать на COVID-19, а организация проживания «исключает контакты с посторонними лицами». В космическом центре имени Линдона Джонсона российские специалисты будут тренироваться с 11 мая по 10 июля, после чего вернутся в подмосковный Центр подготовки.