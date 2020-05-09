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09.05.2020 17:52
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Умер один из отцов-основателей рок-н-ролла Литтл Ричард, на разогреве у которого выступали The Beatles

По неизвестной пока причине в США в возрасте 87 лет скончался легендарный музыкант, один из основателей рок-н-ролла Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литтл Ричард.

Смерть музыканта 9 мая журналу Rolling Stone подтвердил его сын, Дэнни Пэнниман. Он не смог назвать причины гибели отца. Последние годы он тяжело болел и не мог самостоятельно ходить.

Первым его хитом стала композиция Tutti Frutti в 1956 году, но она стала лишь началом череды всеми узнаваемых песен — «Long Tall Sally», «Rip It Up», «Lucille», «Good Golly Miss Molly» «She’s Got It», «The Girl Can’t Help It» и других. Он одним из первых вошел в зал славы рок-н-ролла и был удостоен премии Grammy за жизненные достижения.

Литтл Ричард был глубоко верующим христианином, проповедовал и даже венчал некоторые пары — например, Брюса Уиллиса и Деми Мур.

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