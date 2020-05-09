Умер один из отцов-основателей рок-н-ролла Литтл Ричард, на разогреве у которого выступали The Beatles

По неизвестной пока причине в США в возрасте 87 лет скончался легендарный музыкант, один из основателей рок-н-ролла Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литтл Ричард.



Смерть музыканта 9 мая журналу Rolling Stone подтвердил его сын, Дэнни Пэнниман. Он не смог назвать причины гибели отца. Последние годы он тяжело болел и не мог самостоятельно ходить.

