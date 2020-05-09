Китайский вирусолог назвал четыре метода борьбы с эпидемией коронавируса и самое опасное свойство COVID-19

Коронавирус передается быстрее сезонного гриппа и легче «поселяется» в организме человека. Чтобы не допустить его распространение, нужно следовать четырем основным методам борьбы.



По мнению вирусолога из Китая, профессора Чжун Наньшаня, это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция. Его слова приводит издание «Хуаньцюван». Под защитой имеется в виду обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах, социальная дистанция и мытье рук.



Для выявления необходима тотальная термометрия в местах массового скопления людей и убежденность среди населения — при малейших признаках похожего на коронавирус недомогания обращаться к медикам. Наньшань называет жар, сухой кашель и нетипичную усталость.

