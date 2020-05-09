Коронавирус обнаружен у 11 сотрудников секретной службы США. Полсотни служащих на карантине
В рядах службы, которая занимается охраной президента Дональда Трампа и других чиновников США высшего ранга, выявлено 11 зараженных COVID-19 сотрудников.
Такие данные со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США 9 мая опубликовало издание Yahoo News. Как следует из бумаг, 23 служащих уже вылечились от COVID-19, а 60 человек отправлены на карантин. При этом подробности о том, как давно каждый из них контактировал с Дональдом Трампом или же кем-то из других американских политиков, в докладах не разглашаются. В секретной службе от комментариев отказались.
7 мая Дональд Трамп велел проверять работников президентской резиденции ежедневно, а не раз в неделю. Такое желание он высказал после того, как COVID-19 обнаружили у одного из его помощников. Срочное тестирование не выявило заболевание ни у него, ни у вице-президента Майка Пенса.