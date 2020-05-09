Партизанские отряды «Бессмертного полка» на Невском проспекте 9 мая заметили фотографы «Фонтанки». Не привлекая к себе особого внимания правоохранительных органов, разрозненными и малочисленными группами они передвигаются по Петербургу с портретами фронтовиков. Фотографии своих ветеранов горожане показывают и из окон автомобилей. Тесных рядов петербуржцев не замечено, напротив, практически все соблюдают дистанцию.

Во второй половине Дня Победы на петербургских улицах заметно больше людей, чем утром. С георгиевской ленточкой на лацкане и портретом деда в руках они прогуливаются по центральному проспекту города.

«Бессмертный полк» изначально был задуман как акция-шествие. За почти десять лет идея приняла международный масштаб, в России ей покровительствует президент Владимир Путин. Сам он уже принял участие виртуальном шествии, из-за эпидемии коронавируса «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. К 15:00 портреты своих родных на сайте акции разместили 2,7 млн человек.



Акция «Лента героев» также проводится «Фонтанкой» совместно с петербургским штабом «Бессмертного полка». Особенность в том, что, загрузив на сайте 09052020.ru фотографию своего близкого и указав электронную почту, вы получаете видеофрагмент, где из бесконечной ленты фотографий всплывает знакомое лицо. Этот ролик вы можете разместить в своих социальных сетях с хештегом #лентагероев, отправить родным и друзьям.



В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне у «Фонтанки» специальный проект. Весь день мы проведем с вами в «двойном» онлайне: праздничная программа в эфире tv.fontanka.ru «Говорит и показывает Ленинград» и текстовая трансляция событий в Петербурге, стране и мире.

