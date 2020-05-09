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09.05.2020 13:55
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Королева Великобритании обратилась с речью в честь Дня Победы в тот же час, что 75 лет назад ее отец

Память погибших во время Второй мировой войны почтили в Лондоне 9 мая послы России и стран СНГ. Британская королева обратилась ко всем причастным накануне.

Речь королевы Елизаветы II транслировалась онлайн. Как и почти во всем мире, не считая, например, Белоруссии, праздничные мероприятия в стране были отменены из-за пандемии. Королева обратилась к подданным накануне, в 11 часов вечера по Москве — в то же время, что и 75 лет назад ее отец Георг VI. Она зачитала отрывок из его речи и добавила от себя: «Я благодарна за силу и мужество, проявленные Соединенным Королевством, странами Содружества и нашими союзниками. Военное поколение знало, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, это сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Самая большая дань их жертве — это то, что страны, которые когда-то были заклятыми врагами, теперь дружат, работают бок о бок ради мира, здоровья и благополучия всех нас».

Посол России в Великобритании Андрей Келин 9 мая возложил цветы к установленному в Лондоне в 1999 году в парке у Имперского военного музея мемориалу советским военнослужащим. Там также присутствовали послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Комментарии (6)

260708081
Правильно: БЕЛАРУСЬ. Они обижаются, когда называют по-старому.
Djnyana
Пачиму я так говорю?, - Да патамушта, я - Народ! ) Лично, Королеву Британии, я не знаю, но.. - я уважаю Почитающий Её Величество народ.., сколько там народилось, или - народиться сможет, не знаю тоже, но.. О.. Боже, Бежит туда.. Народ? )))
cattos
God save the queen.
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