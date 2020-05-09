Королева Великобритании обратилась с речью в честь Дня Победы в тот же час, что 75 лет назад ее отец

Память погибших во время Второй мировой войны почтили в Лондоне 9 мая послы России и стран СНГ. Британская королева обратилась ко всем причастным накануне.



Речь королевы Елизаветы II транслировалась онлайн. Как и почти во всем мире, не считая, например, Белоруссии, праздничные мероприятия в стране были отменены из-за пандемии. Королева обратилась к подданным накануне, в 11 часов вечера по Москве — в то же время, что и 75 лет назад ее отец Георг VI. Она зачитала отрывок из его речи и добавила от себя: «Я благодарна за силу и мужество, проявленные Соединенным Королевством, странами Содружества и нашими союзниками. Военное поколение знало, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, это сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Самая большая дань их жертве — это то, что страны, которые когда-то были заклятыми врагами, теперь дружат, работают бок о бок ради мира, здоровья и благополучия всех нас».

