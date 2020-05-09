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09.05.2020 12:45
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Тело петербуржца со связанными проводом от смартфона руками нашли на берегу Финского залива

На берегу Финского залива у жилых домов в Василеостровском районе Петербурга местные жители нашли тело погибшего мужчины. Его руки были связаны проводом от зарядного устройства.

Как 9 мая стало известно «Фонтанке», умершего один из прохожих увидел на намыве у бульваре Головнина ранним утром накануне и сразу набрал «112». Наряд полиции узнал в погибшем 39-летнего петербуржца, которого родственники и волонтёры отряда «Лизы Алерт» разыскивали с 12 марта. Мужчина был в кофте, рубашке и кроссовках. Все вещи отправлены на экспертизу.

Внешних признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Cashmare
Пять ударов ножом в сердце - самоубийство, срочник со связанными за спиной руками и с пакетом на голове - самоубийство, и тут - самоубийство. "Это и дебилу мне понятно" (ц)
Pastulat0
Как же так можно запутаться в проводах, что даже СК запутал в выводе о насильственной смерти?
al1
"Мужчина был в кофте, рубашке и кроссовках."

прямо так? в кроссовках и с голой попой?
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