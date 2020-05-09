Тело петербуржца со связанными проводом от смартфона руками нашли на берегу Финского залива

На берегу Финского залива у жилых домов в Василеостровском районе Петербурга местные жители нашли тело погибшего мужчины. Его руки были связаны проводом от зарядного устройства.



Как 9 мая стало известно «Фонтанке», умершего один из прохожих увидел на намыве у бульваре Головнина ранним утром накануне и сразу набрал «112». Наряд полиции узнал в погибшем 39-летнего петербуржца, которого родственники и волонтёры отряда «Лизы Алерт» разыскивали с 12 марта. Мужчина был в кофте, рубашке и кроссовках. Все вещи отправлены на экспертизу.

