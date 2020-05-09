Еще пять человек с коронавирусом умерли в Петербурге. Заболеваемость растет
Количество умерших пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 50. За сутки комиссия по расследованию летальных исходов подтвердила еще пять смертей.
О новых случаях в Петербурге сообщает федеральный штаб по коронавирусу. На утро 9 мая зарегистрированы 53 умерших, основным диагнозом которых была названа пневмония в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией.
В Петербурге стремительно растет заболеваемость. Пять дней назад прирост составлял
Возможно, рост заболеваемости связан с резким увеличением обследованных на коронавирус. Пять дней назад тестирование прошли 5200 человек, за последние сутки — более 12 500.
В России количество подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 200 000. Каждые сутки регистрируются более 10 тысяч новых заболевших. При таких темпах заболеваемости Россия через неделю может выйти на второе место в мире, обогнав Великобританию, Италию и Испанию. Недосягаемыми пока остаются США, где подтверждены более 1,3 миллиона случаев.