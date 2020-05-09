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09.05.2020 11:44
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Еще пять человек с коронавирусом умерли в Петербурге. Заболеваемость растет

Количество умерших пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 50. За сутки комиссия по расследованию летальных исходов подтвердила еще пять смертей.

О новых случаях в Петербурге сообщает федеральный штаб по коронавирусу. На утро 9 мая зарегистрированы 53 умерших, основным диагнозом которых была названа пневмония в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией.

В Петербурге стремительно растет заболеваемость. Пять дней назад прирост составлял 4,2 %, общее число подтвержденных заражений слегка превышало 5500 случаев. К 9 мая прирост составляет 6,5 % (425 новых инфицированных пациентов за сутки), общее число — 6990.

Возможно, рост заболеваемости связан с резким увеличением обследованных на коронавирус. Пять дней назад тестирование прошли 5200 человек, за последние сутки — более 12 500.

В России количество подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 200 000. Каждые сутки регистрируются более 10 тысяч новых заболевших. При таких темпах заболеваемости Россия через неделю может выйти на второе место в мире, обогнав Великобританию, Италию и Испанию. Недосягаемыми пока остаются США, где подтверждены более 1,3 миллиона случаев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

260765301
Эпидемия коронавируса максимальный урон нанесла по системе здравоохранения в России. С каждым днём ситуация приближается к коллапсу. Очень неприятно оказаться заражённым, ещё неприятнее если потребуется медпомощь или лечение в стационаре. По факту больницы не принимают на лечение. На последнем рубеже онкоцентры. Не дай вам бог сейчас заболеть!
igoruha
"Заболеваемость стремительно растёт" ))) Даже смешно такое читать. Честно. Всего то около семи тысяч заболевших насчитали. И это с самого начала. К тому же считать заболевших не имеет смысла,а тем более сравнивать страны. Надо сравнивать по умершим. На каком мы месте по умершим ? На семнадцатом. В пятнадцать раз меньше чем в Англии , если в абсолютных цифрах. Так что не надо нагонять излишне
OldObyvatel
Карты не видят так далеко...
Надо СМИ отделить от государства, так же как и церковь.
Церкви, худо-бедно, перебиваются, конкурируя в сбыте духовного наркотика.
РПЦ не в счет. Это не церковь, а министерство мракобесия.
Тогда каждую цифирь, сообщенную властью, будут исследовать с пристрастием, а не объявлять истиной в последней инстанции.
Не согласных с официальной туфтой не будут привлекать за антисоветскую пропаганду, которую сейчас переименовали в фейк-ньюс.
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