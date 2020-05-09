Еще пять человек с коронавирусом умерли в Петербурге. Заболеваемость растет

Количество умерших пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 50. За сутки комиссия по расследованию летальных исходов подтвердила еще пять смертей.



О новых случаях в Петербурге сообщает федеральный штаб по коронавирусу. На утро 9 мая зарегистрированы 53 умерших, основным диагнозом которых была названа пневмония в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией.