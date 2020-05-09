У «Московской» легковой автомобиль уронил набок фургон. Момент столкновения попал на видео
Авария на перекрестке улицы Типанова и Московского проспекта в Петербурге произошла утром 9 мая. Легковой автомобиль ударил в бок грузовик.
Видео с места аварии, у дома 189 по Московскому проспекту, оказалось в распоряжении «Фонтанки». Столкновение произошло в половине девятого утра, когда поток автомобилей, в основном автобусов, начал поворачивать с Типанова. Быстрей всех оказался небольшой грузовик, но путь его прервал легковой автомобиль, который, судя по всему, ехал уже на красный по Московскому. От удара фургон завалился набок. На некоторое время перекресток заняли машины МЧС и медиков. Сейчас, по данным «Яндекса», там свободно. Информация о пострадавших уточняется.