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09.05.2020 10:43
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У «Московской» легковой автомобиль уронил набок фургон. Момент столкновения попал на видео

Авария на перекрестке улицы Типанова и Московского проспекта в Петербурге произошла утром 9 мая. Легковой автомобиль ударил в бок грузовик.

Видео с места аварии, у дома 189 по Московскому проспекту, оказалось в распоряжении «Фонтанки». Столкновение произошло в половине девятого утра, когда поток автомобилей, в основном автобусов, начал поворачивать с Типанова. Быстрей всех оказался небольшой грузовик, но путь его прервал легковой автомобиль, который, судя по всему, ехал уже на красный по Московскому. От удара фургон завалился набок. На некоторое время перекресток заняли машины МЧС и медиков. Сейчас, по данным «Яндекса», там свободно. Информация о пострадавших уточняется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hal9000
На поло таксист в аэропорт спешил наверно мужик его ждет наверно с сумками..думает...ну где этот таксист..в диспечерскую звонит орет наверно...а диспечер мол..да не кричите вы так..сейчас подадим другое авто..а мужик орет...я бизнесмен..с эмиратов прилет опаздываю на встречу..по сделке нефтегазовой..Миллер ждет..а Миллер на самом деле еще спит
Alex000
Водитель легковушки то ли вообще на дорогу не смотрел, то ли одно из двух. Там даже уйти вправо можно было легко, и время на реакцию 100% было.
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