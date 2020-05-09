Большой театр кукол приглашает на zoom-квартирник в поддержку ветеранов

Большой театр кукол и фонд «Минуты Жизни» приглашают на онлайн-квартирник, приуроченный к празднованию Дня Победы. Средства, собранные во время эфира, будут направлены на поддержку ветеранов.



В основу zoom-квартирника ляжет спектакль-концерт «Минуты жизни», состоящий из песен Великой Победы. БТК показывает его всего два раза в год: в День снятия блокады Ленинграда 27 января и в День Победы 9 мая. Этот год не станет исключением, несмотря на карантин.



В программе квартирника — как известные, так и менее знакомые песни военного и послевоенного времени.

