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08.05.2020 23:54
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Коронавирусные ограничения продлены минимум до лета в каждом шестом регионе России

15 из 85 российских регионов уже приняли решения о сроках продления режима самоизоляции до конца мая или позже из-за распространения коронавируса. Об этом 8 мая пишет ТАСС.

Одними из первых коронавирусные ограничения продлили московские власти. Их примеру практически сразу же последовали в Подмосковье и Калуге, где, как и в столице, наблюдается наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация. При этом, например, в Вологодской области, где официально подтверждены всего 253 случая заболевания коронавирусом, ограничительные меры для местных жителей продлили до середины лета. В каждом четвертом регионе страны режим самоизоляции продолжает действовать до особого распоряжения.

Напомним, в Петербурге ограничения на выход из дома в связи с распространением коронавируса носят рекомендательный характер, но только не для пожилых горожан старше 65 лет. Последним необходимо оставаться в своих квартирах в обязательном порядке.

Как стало известно «Фонтанке», городские власти и дальше намерены вводить дополнительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. В ближайшее время они планируют объявить «обязательный масочный режим».

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Комментарии (3)

Mozg
То есть 70 регионов еще не поразил вирус в голову.
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krasnonosov
Ведь населением так легко управлять, когда он на привязи и каждый в своем стоиле.
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