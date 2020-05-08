Коронавирусные ограничения продлены минимум до лета в каждом шестом регионе России

15 из 85 российских регионов уже приняли решения о сроках продления режима самоизоляции до конца мая или позже из-за распространения коронавируса. Об этом 8 мая пишет ТАСС.



Одними из первых коронавирусные ограничения продлили московские власти. Их примеру практически сразу же последовали в Подмосковье и Калуге, где, как и в столице, наблюдается наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация. При этом, например, в Вологодской области, где официально подтверждены всего 253 случая заболевания коронавирусом, ограничительные меры для местных жителей продлили до середины лета. В каждом четвертом регионе страны режим самоизоляции продолжает действовать до особого распоряжения.

