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08.05.2020 23:37
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Трамп: В какой-то момент коронавирус «исчезнет сам». Со второй вспышкой мы справимся

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 8 мая, что коронавирус в итоге исчезнет «сам», пишут РИА «Новости».

«Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно», - подчеркнул Трамп.

При этом президент США уверен, что инфекция исчезнет рано или поздно, даже если вакцину и вовсе создать не удастся. «Может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее», - уточнил Трамп.

Напомним, по последним данным, в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения Covid-19, умерли 254 тысячи человек.

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Комментарии (9)

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kuk-vasyusha
Ха ха, трамп конечно очень эмоциональный чел
Djnyana
Трамп - оптимист! С чего он решил, что помимо всяких.. волн, не явит себя людям.. - Covid-20 ?!
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