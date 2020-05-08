Трамп: В какой-то момент коронавирус «исчезнет сам». Со второй вспышкой мы справимся

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 8 мая, что коронавирус в итоге исчезнет «сам», пишут РИА «Новости».



«Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно», - подчеркнул Трамп.



При этом президент США уверен, что инфекция исчезнет рано или поздно, даже если вакцину и вовсе создать не удастся. «Может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее», - уточнил Трамп.

