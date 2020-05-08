«Говорит и показывает Ленинград». Расписание праздничного эфира «Фонтанки»: Александр Розенбаум, Олег Гаркуша, Uma2rman, Петр Налич

В первой половине дня вы услышите голоса Игоря Скляра и Евгения Дятлова, Александра Ф. Скляра и Алисы Гребенщиковой, Игоря Растеряева и Билли Новика, выступления групп «Добраночь» и Markscheider Kunst, а ближе к вечеру победную песенную эстафету подхватят Зара и Дмитрий Певцов, Александр Малинин и Игорь Корнелюк, Карина Чепурнова и Алена Биккулова, Олег Газманов и Алена Свиридова.

В День Победы на странице tv.fontanka.ru мы покажем лучшие моменты морского и воздушного парадов, минуту молчания, салют Победы. Вместе с любимыми артистами будем петь фронтовые песни и песни Победы, читать стихи.

Также вы услышите уникальные композиции из альбома «За страну Советскую» творческого объединения «Красный матрос». Музыка наложена на кадры шествия «Бессмертного полка». Это аутентичные песни советских солдат и гражданского населения, которые исполнялись в окопах и в тылу, и были собраны сразу после войны участниками советских этнографических экспедиций.



Музыкальные блоки будут чередоваться с прямыми включениями из студии «Фонтанки», где побывают создатели акции «Лента героев», голос «Бессмертного полка» Михаил Гаврилов, представители власти. Вы увидите виртуальную выставку в Музее Александра Суворова и фильм «Щ-317», снятый участниками экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Вы виртуально побываете на открытии нового музейного проекта «Ленрезерва». А ведущий кинокритик России Михаил Трофименков расскажет о выдающемся кино времени Великой Отечественной войны и малоизвестных сюжетах из его истории того времени.



Подключившись в 9.45 к нашему эфиру, вы не пропустите выступление президента России Владимира Путина, сможете принять участие во всенародном шествии памяти «Лента Героев» (для этого надо отправить фотографию ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла из семейного архива на сайт 09052020.ru), не пропустите минуту молчания с акцией «Свеча в окне» и услышите необычное интервью Олега Гаркуши.

