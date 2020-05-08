Как Смольный шел от стадии отрицания к стадии принятия масок
Когда масок нет, они и не помогают. Судя по риторике, городские власти исходят именно из этого. Иначе непонятно, как можно дойти от фразы «маска не работает» до заявлений об обязательности масочного режима.
16 марта на правительственном совещании губернатор Александр Беглов транслировал обеспокоенность горожан дефицитом масок недавно назначенному вице-губернатору Олегу Эргашеву. Тот заявил следующее: «Медицинские маски не являются средством защиты, которое обеспечивает надежную защиту гражданина от коронавирусной инфекции». «Вы четко дайте рекомендации жителям, спасает маска или не спасает, - настаивал Беглов. - Насколько я знаю, в других странах рекомендуют совершенно другой подход». «Маска не спасает, но она рекомендуется тем, кто болен», подвел черту Эргашев.
Это было заявлено в период сурового дефицита масок: их не хватало не то что горожанам, но и врачам, а спекулянты многократно завышали цены. К 17 марта тезис о бесполезности масок уже полноценно взяли на вооружение. На заседании штаба по улучшению условий для бизнеса ретейлеры пожаловались губернатору на нехватку средств индивидуальной защиты для нужд торговых сетей. Беглов вопрос об их эффективности переадресовал главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой. «Для населения я бы не стала рекомендовать применение так часто масок. Если человек заболевает, не надо выходить на улицу, надо обратиться за медицинской помощью, если ситуация будет ухудшаться», — ответила он. «Маска не спасает, — отозвался глава города. — Самая лучшая панацея — это самоизоляция».
В тот же день Башкетова еще раз подчеркнула, что маски нужны, в первую очередь, медицинским работникам в стационарах, а также больным, а для защиты они неэффективны.
19 марта, два дня спустя, и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов заявил, что маски нужны врачам и больным, а для большинства горожан не являются адекватным средством защиты.
28 марта в город приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вместе с Бегловым они вышли к журналистам. «Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта», - заявил глава Минздрава. «Я много консультировался с врачами, - развил тему губернатор. - Они все в один голос говорят, - академики, рядовые, - что маска не работает, она не спасает. Это, может, для самоуспокоения — да, может быть. Но она не работает. Ее носят врачи непосредственно и те, кто уже заболел».
Параллельно город наращивал производство, помогал перепрофилировавшимся на средства индивидуальной защиты предприятиям. К концу апреля выпускалось уже 200 тысяч масок в сутки. Тогда же в правительственном постановлении появилась рекомендация для всех носить маски и «иные их заменяющие текстильные изделия». В самом Смольном ввели соответствующий дресс-код - вряд ли для самоуспокоения.
8 мая Александр Беглов в ответе на запрос депутату Борису Вишневскому отчитался о миллиардных расходах на закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты (правда, по мнению парламентария, не ответил на главный вопрос – почему сохраняется дефицит). В тот же день «Фонтанка» рассказала о проекте изменений в 121-е постановление, которые должны будут определить режим для петербуржцев до конца мая. "C 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты", — говорится в документе. Вечером оперштаб распространил инфографику. Согласно ей, если переносчик COVID-19 не в маске, а здоровый человек в ней — вероятность заражения составляет 70%. Если наоборот — 5%. Если оба в масках — 1,5%.