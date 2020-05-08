Как Смольный шел от стадии отрицания к стадии принятия масок

16 марта на правительственном совещании губернатор Александр Беглов транслировал обеспокоенность горожан дефицитом масок недавно назначенному вице-губернатору Олегу Эргашеву. Тот заявил следующее: «Медицинские маски не являются средством защиты, которое обеспечивает надежную защиту гражданина от коронавирусной инфекции». «Вы четко дайте рекомендации жителям, спасает маска или не спасает, - настаивал Беглов. - Насколько я знаю, в других странах рекомендуют совершенно другой подход». «Маска не спасает, но она рекомендуется тем, кто болен», подвел черту Эргашев.

Это было заявлено в период сурового дефицита масок: их не хватало не то что горожанам, но и врачам, а спекулянты многократно завышали цены. К 17 марта тезис о бесполезности масок уже полноценно взяли на вооружение. На заседании штаба по улучшению условий для бизнеса ретейлеры пожаловались губернатору на нехватку средств индивидуальной защиты для нужд торговых сетей. Беглов вопрос об их эффективности переадресовал главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой. «Для населения я бы не стала рекомендовать применение так часто масок. Если человек заболевает, не надо выходить на улицу, надо обратиться за медицинской помощью, если ситуация будет ухудшаться», — ответила он. «Маска не спасает, — отозвался глава города. — Самая лучшая панацея — это самоизоляция».



В тот же день Башкетова еще раз подчеркнула, что маски нужны, в первую очередь, медицинским работникам в стационарах, а также больным, а для защиты они неэффективны.



19 марта, два дня спустя, и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов заявил, что маски нужны врачам и больным, а для большинства горожан не являются адекватным средством защиты.

