Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая - начале июня

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, могут быть сняты в России в конце мая — начале июня. Об этом 8 мая заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.



«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <...> в зависимости от субъекта, от ситуации <...> это либо третья декада мая, либо начало июня», — уточнил Чернышенко.



Он отметил, что ситуация, когда новые случаи заболевания станут единичными, возможна к концу лета и только при условии полного соблюдения режима самоизоляции.

