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08.05.2020 20:49
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Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая - начале июня

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, могут быть сняты в России в конце мая — начале июня. Об этом 8 мая заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <...> в зависимости от субъекта, от ситуации <...> это либо третья декада мая, либо начало июня», — уточнил Чернышенко.

Он отметил, что ситуация, когда новые случаи заболевания станут единичными, возможна к концу лета и только при условии полного соблюдения режима самоизоляции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия коронавирусных ограничений в стране, уточнив, что соответствующие решения должны будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей.

«Фонтанка» уже успела ознакомиться с проектом новой редакции 121-го постановления, которое определит жизнь петербуржцев после 12-го мая. Согласно нему, после майских праздников горожанам придется носить маски, но можно будет подстричься или купить квартиру. При этом большинство ограничений и рекомендаций власти все же планируют продлить до конца весны.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
Это классика жанра про раскачивание лодки)
Ivanov11
Он сказочный , конечно , ... Ему зарплата платится из государственного бюджета , то есть из наших денег , из нами оплаченных налогов и ему можно такие глупости говорить !!! У людей уже сейчас нет дохода и больше сидеть на самоизоляции опасно , так как это будет уже нищета беспросветная и текущие платежи уже платить нечем !!! Его начальник сказал , что самоизоляцию 100 % должны оплатить работодатели , а Вы , сказочные из правительства , можете проверить через прокуратуру какой процент работодателей это выполнил на 100 % ? Слабо это проверить ? Кишка тонка !!! Вы даже не можете точно выяснить - все ли врачи в стране обеспечены ежедневно в своей работе СИЗ нужного класса и нужного количества , чтобы самим не заразиться и далее не заражать своих пациентов !!! А прогнозы про протяжённости эпидемии каждый из правительства даёт налево и направо , вирусологи хреновы ... :)))
Skazochny
каждый сморчок кремлевский я так понял должен поделиться своими эротическими фантазиями с электоратом)
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