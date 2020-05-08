Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая - начале июня
Ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, могут быть сняты в России в конце мая — начале июня. Об этом 8 мая заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.
«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <...> в зависимости от субъекта, от ситуации <...> это либо третья декада мая, либо начало июня», — уточнил Чернышенко.
Он отметил, что ситуация, когда новые случаи заболевания станут единичными, возможна к концу лета и только при условии полного соблюдения режима самоизоляции.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия коронавирусных ограничений в стране, уточнив, что соответствующие решения должны будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей.
«Фонтанка» уже успела ознакомиться с проектом новой редакции 121-го постановления, которое определит жизнь петербуржцев после 12-го мая. Согласно нему, после майских праздников горожанам придется носить маски, но можно будет подстричься или купить квартиру. При этом большинство ограничений и рекомендаций власти все же планируют продлить до конца весны.