В петербургских магазинах сети «Ашан» появились таблички «Ношение защитных масок в торговом зале обязательно. Вход без масок запрещен», сообщают пользователи социальной сети Instagram. В опубликованном видео видно, что посетителям, пришедшим без средств защиты, предлагают самостоятельно сконструировать маски — материалы и ножницы предоставляются. «Стоят куча людей с рулоном туалетной бумаги и все дружно мастерят», - комментирует его автор.

Смольный 7 мая сообщил, что в Петербурге в ближайшее время будет введено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, но официальное постановление пока не издано. Согласно, проекту документа, имеющегося в распоряжении «Фонтанки», новое правило начнет действовать с 12 мая.

В «АШАН Ритейл Россия» пояснили, что сеть ввела масочный режим во всех своих магазинах. «Но в тех регионах, где нет обязательного масочного режима, это рекомендация», - сказала представитель ретейлера. По ее словам, сотрудники сети «настоятельно просят клиента прикрыть лицо любыми удобными способами». «Пока никакого сопротивления не встречали. Все клиенты разумно и ответственно подходят к данному решению», - отмечают в пресс-службе «Ашан».

В компании отмечают, что рекомендации основаны на указаниях Роспотребнадзора РФ. «Все сотрудники компании также обеспечены средствами защиты - масками и перчатками», - добавили «Ашан».