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08.05.2020 20:08
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«Очумелые ручки». «Ашан» предложил покупателям сделать маски самим на входе

В петербургских магазинах сети «Ашан» появились таблички «Ношение защитных масок в торговом зале обязательно. Вход без масок запрещен», сообщают пользователи социальной сети Instagram. В опубликованном видео видно, что посетителям, пришедшим без средств защиты, предлагают самостоятельно сконструировать маски — материалы и ножницы предоставляются. «Стоят куча людей с рулоном туалетной бумаги и все дружно мастерят», - комментирует его автор.

Фото: https://www.instagram.com/yourlifehype/
Фото: https://www.instagram.com/yourlifehype/
Фото: https://www.instagram.com/yourlifehype/

Смольный 7 мая сообщил, что в Петербурге в ближайшее время будет введено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, но официальное постановление пока не издано. Согласно, проекту документа, имеющегося в распоряжении «Фонтанки», новое правило начнет действовать с 12 мая.

В «АШАН Ритейл Россия» пояснили, что сеть ввела масочный режим во всех своих магазинах. «Но в тех регионах, где нет обязательного масочного режима, это рекомендация», - сказала представитель ретейлера. По ее словам, сотрудники сети «настоятельно просят клиента прикрыть лицо любыми удобными способами». «Пока никакого сопротивления не встречали. Все клиенты разумно и ответственно подходят к данному решению», - отмечают в пресс-службе «Ашан».

В компании отмечают, что рекомендации основаны на указаниях Роспотребнадзора РФ. «Все сотрудники компании также обеспечены средствами защиты - масками и перчатками», - добавили «Ашан».

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Комментарии (13)

efela
Крандец, конечно. Что заставляло людей, после такого предложения делать покупки в этой клоаке? Если хочешь, чтобы посетители были в масках - озаботься о том, чтобы их снабдить ими, раз оно тебе надо. Не понимаю покупателей, которые потратили свои деньги в таком клиентоориентированном магазине.
Skazochny
надеюсь рулоны туалетной бумаги использованные? как бы покупатели ашана заслужили!
муматор
ооо, Ашан - это место концентрации редкостных долбоклюев! Знали бы вы какие они пытаются правила для прибывающих машин на РЦ пропихнуть. То все водители поголовно с санкнижками должны быть, то сотовые при въезде на РЦ сдавать ... короче, всех "умностей" и не припомнишь.
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