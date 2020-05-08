Петербуржцы устремились на дачи. Выезды из города заняли аварии и пробки
Движение транспорта на нескольких крупных магистралях Петербурга затруднено вечером в пятницу, 8 мая.
Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», затор в несколько километров образовался на Мурманском шоссе в районе пересечения с КАД. Движение на этом участке затрудняют несколько ДТП. «Стоим в адской пробке! Без особого движения почти час. Живу в Разметелево. В автобусе многие без масок. Дачники рвутся за город», — рассказала «Фонтанке» пассажирка застрявшего в пробке автобуса.
Транспорт встал в очередь на Московском шоссе после посёлка Шушары. Стоит в пробке Выборгское шоссе в районе пересечения с КАД. Затруднено движение на Приморском шоссе после Зеленогорска.
По состоянию на 18.40 индекс самоизоляции в Петербурге составляет 2,5 балла. За последние несколько часов показатель подрос. Дна в 1,9 балла он достиг в период с 13.00 до 15.00.