Смольный выделил 1 млрд рублей на кредиты и поручительства для малого бизнеса

Из них 700 млн рублей пойдет на поручительства по обязательствам субъектов МСП перед кредиторами, остальные 300 млн рублей — на микрозаймы.

О намерении докапитализировать фонд на 1 млрд рублей чиновники сообщили еще в конце марта . Как рассказала «Фонтанке» его директор Александра Питкянен, распоряжение о выделении средств уже подписано, деньги должны прийти на следующей неделе.

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» получит на докапитализацию 1 млрд рублей. Как сообщила 8 мая пресс-служба Смольного, деньги будут выделены из средств резервного фонда правительства Петербурга.

Сейчас активы фонда составляют 3,8 млрд рублей. Из них 3,6 млрд зарезервированы на предоставление поручительств (до 100 млн на одного заемщика), еще 200 млн рублей — на микрокредиты.

Сейчас кредит по ставке 3% могут получить промышленные предприятия (под 1% — производители средства защиты от коронавирусной инфекции), бизнес в сфере торговли и услуг — под 5% (ранее ставка составляла 7%).

По данным Смольного, с 18 марта по 29 апреля по программе предоставления поручительств было заключено 33 договора на сумму 415 млн рублей, а также выдано 18 займов на сумму 53,7 млн рублей, в том числе шесть займов на сумму 26,3 млн рублей по ставке 1% для производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарств и медицинской техники.