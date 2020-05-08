Смольный выделил 1 млрд рублей на кредиты и поручительства для малого бизнеса
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» получит на докапитализацию 1 млрд рублей. Как сообщила 8 мая пресс-служба Смольного, деньги будут выделены из средств резервного фонда правительства Петербурга.
О намерении докапитализировать фонд на 1 млрд рублей чиновники сообщили еще в конце марта. Как рассказала «Фонтанке» его директор Александра Питкянен, распоряжение о выделении средств уже подписано, деньги должны прийти на следующей неделе.
Из них 700 млн рублей пойдет на поручительства по обязательствам субъектов МСП перед кредиторами, остальные 300 млн рублей — на микрозаймы.
Сейчас активы фонда составляют 3,8 млрд рублей. Из них 3,6 млрд зарезервированы на предоставление поручительств (до 100 млн на одного заемщика), еще 200 млн рублей — на микрокредиты.
Сейчас кредит по ставке 3% могут получить промышленные предприятия (под 1% — производители средства защиты от коронавирусной инфекции), бизнес в сфере торговли и услуг — под 5% (ранее ставка составляла 7%).
По данным Смольного, с 18 марта по 29 апреля по программе предоставления поручительств было заключено 33 договора на сумму 415 млн рублей, а также выдано 18 займов на сумму 53,7 млн рублей, в том числе шесть займов на сумму 26,3 млн рублей по ставке 1% для производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарств и медицинской техники.