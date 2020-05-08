«Фонтанка» представляет 10 участников проекта «Покупай у своих», которые помогают петербургским родителям занять самоизолированных детей

Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» помогает не только малому бизнесу поддержать продажи, а петербуржцам хорошо сэкономить. Отличные предложения на карте проекта есть и для самых маленьких горожан. «Банда умников» помогает детям и родителям полезными занятиями на карантине. Среди предложений — обучающие материалы и игры для детей от 4 до 12 лет. По промокоду «Фонтанка» скидка — 15%. «Техноакадемия Teenger» организует развивающие занятия по робототехнике, механике, физике, конструированию, программированию для ребят от 3 до 15 лет. «Методика разработана при участии 10 специалистов из 4 сфер: педиатров, психологов, педагогов, физиков, инженеров и программистов. Каждое занятие ребята по специально разработанным схемам с индивидуальным набором конструктора соберут новую модель, которая на практике объяснит изучаемую тему», -рассказывают в компании и обещают кроме скидки в 15% бесплатно доставить детям набор конструктора для онлайн-занятий.

Пробный урок бесплатно предлагает студия детского развития «Созвездие». Ее специализация — развитие интеллекта для детей от 1 до 7 лет. «14 лет работы, качество и профессионализм, индивидуальный подход, отличное оснащение, онлайн-занятия, сезонные праздники и спектакли», — гордятся в «Созвездии». Также бесплатно онлайн-занятия по предметам и профориентации на время самоизолящии школьников предлагает «Проект104». «В мирное время» там готовят к ЕГЭ и ОГЭ, и тем, кому требуется помощь в последние недели перед экзаменами, там также помогут со скидкой по промокоду «Фонтанка». Детский Центр «Бакалаврик» приглашает на курсы для дошкольников и школьников. Идет набор на онлайн-курсы по таким направлениям: «Азбука», «Обучение чтению», «Подготовка к школе», «Ментальная арифметика», курсы по чтению (более 5 направлений), «Английский язык», «Орфография», «Математика для дошкольников», «Математика для школьников», «Таблица умножения», «Решение задач». «От 2 до 4 месяцев с гарантией результата, для соседей скидки 25%», — обещают организаторы.

Есть чем удивить петербургских родителей и Центру детского развития «Чудо-Сад». «В этом году нам 10 лет! Команда профессионалов. Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большой выбор студий и образовательных маршрутов для детей от 10 месяцев до 7 лет. Консультации логопеда и психолога. Подготовка к школе. Занятия для мам с малышами. Экскурсии. Театральная игра. Китайский язык», — приглашает центр и, конечно, обещает читателям «Фонтанки» и соседям скидку по промокоду. Клуб креативных детей BRAINART зовет на онлайн-занятия для детей по архитектуре, искусству, творчеству, блогингу и видео. Для малышей — математика, музыка. «Современные и актуальные направления, soft skills. Учим детей мыслить, анализировать и творить. Раскрываем таланты ребят», — говорят в BRAINART. Скидки 50% на второго ребенка, а по промокоду Fontanka — 7%. Возможно, кому-то нужно не развлекаться, а заняться более важными вещами. Детский логопед с карты «Фонтанки» зовет самых маленьких петербуржцев на онлайн-занятия по постановке звуков и запуску речи. «На моих занятиях малыши не плачут, и может присутствовать мама», — заверяет специалист. До конца мая предлагается скидка в 10%.