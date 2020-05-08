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08.05.2020 17:45
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Хореограф Тутберидзе о Трусовой: Когда человек предает, он перестает для нас существовать

Алексей Железняков, хореограф из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко. В интервью сайту «Спорт-Экспресс» он объяснил, почему не считает красивым поступок 15-летней фигуристки.

«Когда человек предает, он перестает для нас существовать. А для вас это разве не так? После такого все уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются. Все отлично знают, как Рудковская умеет делать рекламу на скандале. В ход идут просто все ресурсы. Такие занятия — не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим светлым путем», — подчеркнул Железняков.

Напомним, за один день Тутберидзе потеряла сразу трех человек — Трусову, другую, 11-летнюю, фигуристку и тренера. Сам Плющенко заявил, что инициатива исходила от Трусовой и ее родителей. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

Александра Трусова — двукратная победительница юниорских чемпионатов мира и бронзовый призер чемпионата Европы.

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Комментарии (10)

VF812
Все ж она какая-то гестаповка. Ребенком без сомнения манипулируют, но разве позволительно так говорить. Никакими успехами не оправдана такая жестокость.
260977551
К Тутберидзе многие хотят попасть, но не все выдерживают нагрузку и конкуренцию внутри команды. Думаю она достаточно жёсткая и требовательная к подопечным и поэтому её ученики нередко занимали весь пьедестал почета. Думаю Александра где то могла обидеться на Этери, принять объективную критику на себя лично, а где то может приревновать к другим ученицам. Жаль что так происходит конечно. Желаю всем им успеха
математик
не верю в тренерские таланты Плющенко и Рудковской.
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