Хореограф Тутберидзе о Трусовой: Когда человек предает, он перестает для нас существовать

Алексей Железняков, хореограф из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко. В интервью сайту «Спорт-Экспресс» он объяснил, почему не считает красивым поступок 15-летней фигуристки.

«Когда человек предает, он перестает для нас существовать. А для вас это разве не так? После такого все уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются. Все отлично знают, как Рудковская умеет делать рекламу на скандале. В ход идут просто все ресурсы. Такие занятия — не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим светлым путем», — подчеркнул Железняков.