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08.05.2020 15:40
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МИД ФРГ признал единоличную вину Германии за развязывание Второй мировой войны

Министр иностранных дел Германии выступил против попыток переписать историю, возложив вину за развязывание Второй мировой войны на национал-социалистический режим Третьего рейха.

«Германия развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления Холокоста», — цитирует 8 мая заявление Хайко Мааса издание Der Spiegel.

По его словам, немецкое прошлое показывает опасность исторического ревизионизма, который может использоваться некоторыми силами как инструмент.

«Мы по-прежнему благодарны всем тем, кто боролся против нацистской диктатуры», — говорится в заявлении ведомства.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Молодцы. Не пытаются переписать историю, не скрывают своей вины, не пытаются её переложить на других. Здоровое, сильное общество и государство. Только про единоличную вину в тексте не увидел. Они отвечают за свою вину.
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