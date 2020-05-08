МИД ФРГ признал единоличную вину Германии за развязывание Второй мировой войны
Министр иностранных дел Германии выступил против попыток переписать историю, возложив вину за развязывание Второй мировой войны на национал-социалистический режим Третьего рейха.
«Германия развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления Холокоста», — цитирует 8 мая заявление Хайко Мааса издание Der Spiegel.
По его словам, немецкое прошлое показывает опасность исторического ревизионизма, который может использоваться некоторыми силами как инструмент.
«Мы по-прежнему благодарны всем тем, кто боролся против нацистской диктатуры», — говорится в заявлении ведомства.