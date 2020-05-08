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08.05.2020 15:03
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В комздраве рассказали об умерших от COVID-19 петербуржцах. Самому молодому из них было 58 лет

В петербургском комитете по здравоохранению рассказали о четырех новых смертельных случаях от коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности пресс-служба ведомства приводит 8 мая.

«Два пациента, мужчины 72 и 63 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн. Женщина 88 лет скончалась в Александровской больнице, мужчина 58 лет — в городской многопрофильной больнице №2», — говорится в сообщении комитета.

Его представитель также добавил, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

В Петербурге за весь период пандемии коронавируса зарегистрировано 48 летальных исходов. За минувшие сутки зафиксировано 375 случаев заболевания новой инфекцией, а их общее число возросло до 6565.

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Комментарии (4)

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lenten
Только хотел сказать, что про экстренное совещание президента больше нигде нет информации, как фонтанка сразу новость удалила. Хех.
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