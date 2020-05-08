FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 14:29
0
Печать

Facebook отпустит своих сотрудников на «удалёнку» до конца года, но не всех

Американская компания Facebook рассматривает возможность перевода своих сотрудников на удаленную работу до конца 2020 года. Об этом 8 мая со ссылкой на телеканал CNBC сообщает РИА Новости.

Работать из дома позволят тем, кто имеет возможность выполнять свои трудовые обязанности удаленно.

При этом большинство офисов американская компания планирует открыть уже в начале июля. Как уточнил представитель Facebook, пока еще не решено, каких именно сотрудников попросят вернуться к очному формату работы.

Ранее в СМИ появилась информация, что на аналогичные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса внутри компании, планирует пойти и Google.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире стремится к четырем миллионам человек. В списке стран по их наибольшему количеству Россия занимает пятое место. За минувшие сутки в стране выявлено 10 699 новых случаев заражения инфекцией, их общее число возросло до 187 859.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний