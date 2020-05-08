Facebook отпустит своих сотрудников на «удалёнку» до конца года, но не всех

Американская компания Facebook рассматривает возможность перевода своих сотрудников на удаленную работу до конца 2020 года. Об этом 8 мая со ссылкой на телеканал CNBC сообщает РИА Новости.

Работать из дома позволят тем, кто имеет возможность выполнять свои трудовые обязанности удаленно.

При этом большинство офисов американская компания планирует открыть уже в начале июля. Как уточнил представитель Facebook, пока еще не решено, каких именно сотрудников попросят вернуться к очному формату работы.