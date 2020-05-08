FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 13:18
0
Печать

Работу Московской биржи нарушил компьютерный сбой

Торги на фондовым рынке в четверг утром приостановились из-за программной ошибки, об этом сообщили в пресс-службе Московской биржи.

“В связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам”, - сказано в сообщении на сайте биржи.

Котировки акций и уровней индексов на сайте замерли на отметке 11.56 мск. В 12:08 биржа сообщила о приостановке торгов, а в 12:30 торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок. Торги возобновились в 12:50. По данным на 13:11, последние обновления котировок на рынке ценных бумаг соответствуют 12:56 мск.

“Торги на всех остальных рынках Московской биржи – срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов - проходят сегодня в обычном режиме”, - сообщили в пресс-службе биржи. Утром 8 мая доллар продавался на ней по 73,79 рубля, евро — по 79,92. Российские биржевые индексы в целом немного снижались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний