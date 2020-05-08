Работу Московской биржи нарушил компьютерный сбой

Торги на фондовым рынке в четверг утром приостановились из-за программной ошибки, об этом сообщили в пресс-службе Московской биржи.
“В связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам”, - сказано в сообщении на сайте биржи.
Котировки акций и уровней индексов на сайте замерли на отметке 11.56 мск. В 12:08 биржа сообщила о приостановке торгов, а в 12:30 торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок. Торги возобновились в 12:50. По данным на 13:11, последние обновления котировок на рынке ценных бумаг соответствуют 12:56 мск.
“Торги на всех остальных рынках Московской биржи – срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов - проходят сегодня в обычном режиме”, - сообщили в пресс-службе биржи. Утром 8 мая доллар продавался на ней по 73,79 рубля, евро — по 79,92. Российские биржевые индексы в целом немного снижались.