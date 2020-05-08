Публикуется на правах рекламы
День Победы в Пушкинском районе
Самым серьезным испытаниям для города Пушкина за всю его историю стала Великая Отечественная война.
Не все мирные жители успели эвакуироваться, многие погибли в результате бомбардировок и обстрелов, были угнаны в концлагеря, казнены, умерли от голода. Дома подвергались разрушению и разграблению, вырубались парки, уничтожались и вывозились предметы искусства. Но город выстоял. Сейчас Пушкин — это один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, любимый жителями и популярный среди туристов.
Пушкинцы с благодарностью хранят память о защитниках родной земли и с радостью встречают очередной День Победы.
Военные годы
С началом войны Пушкин стал прифронтовой зоной с сетью бомбоубежищ. Война быстро приближалась к городу, обстрелы сопровождались пожарами.
Захватив город, оккупанты заняли под казармы залы Екатерининского и Александровского дворцов, особняки, санатории, детские учреждения. Штаб фашистов и гестапо находились в Александровском дворце, в подвалах дворца — тюрьма. Нижний этаж Екатерининского дворца был превращен в гараж. Введение «новых порядков» началось с приказов населению, которые начинались с «запрещается» и заканчивались словами «за неповиновение — расстрел». Очевидцы событий с ужасом вспоминают о пытках и казнях.
Грабеж культурных и исторических ценностей носил планомерный характер. Для оценки и сортировки предметов искусства вместе с оккупантами приехали немецкие учёные-искусствоведы. Из дворцов были похищены золочёные украшения, мозаика, скульптура, уникальная мебель, фарфор, гобелены, старинные иконы, большое количество произведений греческих и римских классиков, являющихся библиографической редкостью. Со стен снимались китайские шелковые обои, с пола — паркеты с инкрустацией из перламутра, с потолка — живописные плафоны.
Возрождённый из пепла
«Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — прозвучала цитата великого классика, именем которого назван город, в репортаже в честь освобождения Пушкина.
70% домов были уничтожены полностью, а остальные значительно разрушены. Были выведены из строя электростанция, водопровод, канализация, телефонная связь.
Многие здания в Пушкине были подготовлены фашистами к взрыву, в том числе Екатерининский и Александровский дворцы. Только в первые дни после освобождения сапёры обезвредили 4 тысячи мин.
Всё трудоспособное население было привлечено к восстановительным работам. С большим энтузиазмом пушкинцы восприняли открытие школы, детского сада, библиотеки. Подобно мифической птице фениксу город возрождался из руин.
Программа праздника
В этом году празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдёт без массовых мероприятий. Значительная часть запланированной программы перенесена в онлайн.
К празднику в Пушкине приведены в порядок памятники Великой Отечественной войны.
В Пушкинском районе юбилейная медаль «75 лет Победы» вручена 2752 ветеранам.
9 мая в 10.00 в небе над Петербургом состоится авиапарад. 100 самолетов и вертолетов пролетят над Дворцовой площадью.
На странице Центра культуры, кино и досуга «Павловск» в социальной сети «В контакте» запущена акция «С Днём Победы!». Там же будет транслироваться документальный фильм «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+).
В сообществе Царскосельской гимназии искусств имени Ахматовой проведут дистанционный видео-фестиваль «Это было давно, это было недавно». О военном детстве расскажут преподаватели гимназии (12+).
Праздничный онлайн-концерт камерного хора «Петербургские серенады» запланирован в 19 часов, в нём примут участие все коллективы учреждения (12+).
Александровский дом культуры в 19 часов начнет трансляцию спектакля «Были люди» Народного театра-студии «Закулисье» (12+).
Историко-литературный музей на своей странице «В контакте» представит аудио-программу о ветеранах Великой Отечественной — жителях Пушкинского района (12+).
В группе филиала №1 Централизованной библиотечной системы района пройдет онлайн-концерт «Поклонимся великим тем годам!» (12+).
Акция «Бессмертный полк» состоится в режиме онлайн: в эфире телеканалов, на медиаэкранах, в интернет-сервисах. Начало — в 11.00. В 18.55 часов эфиры основных теле- и радиоканалов прервутся для трансляции «Минуты молчания» (0+).
Пушкинский районный дом культуры в рамках акции «Песня нашей Победы» опубликует видео исполнения «Катюши» участниками патриотического флешмоба (0+).
В группе Дома молодежи продолжается литературный марафон «Стихи Победы». Участники могут разместить на своих личных страницах в социальных сетях видео, на которых читают стихотворения на военную тематику, хештег для публикации — #СтихиПобеды (0+).
В 21.50 в Санкт-Петербурге, как и во всей России, стартует акция «Фонарики Победы». Все желающие смогут выключить дома свет и зажечь у окна фонарик в память о тех, кто сражался с фашизмом.
В 22 часа в Петербурге прогремит праздничный салют.
Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» поздравляет с 9 мая ветеранов, блокадников, тружеников тыла и всех наследников Великой Победы! Мира, благополучия, счастья вам и вашим близким!
ООО «Терминал-Ресурс» ведёт профессиональную деятельность в г. Пушкине с 1992 года. Застройщик возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» на въезде в Пушкин.
Отдел продаж квартир в готовых и строящихся домах: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya