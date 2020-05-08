День Победы в Пушкинском районе

Не все мирные жители успели эвакуироваться, многие погибли в результате бомбардировок и обстрелов, были угнаны в концлагеря, казнены, умерли от голода. Дома подвергались разрушению и разграблению, вырубались парки, уничтожались и вывозились предметы искусства. Но город выстоял. Сейчас Пушкин — это один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, любимый жителями и популярный среди туристов.



Пушкинцы с благодарностью хранят память о защитниках родной земли и с радостью встречают очередной День Победы.



Военные годы



С началом войны Пушкин стал прифронтовой зоной с сетью бомбоубежищ. Война быстро приближалась к городу, обстрелы сопровождались пожарами.



Захватив город, оккупанты заняли под казармы залы Екатерининского и Александровского дворцов, особняки, санатории, детские учреждения. Штаб фашистов и гестапо находились в Александровском дворце, в подвалах дворца — тюрьма. Нижний этаж Екатерининского дворца был превращен в гараж. Введение «новых порядков» началось с приказов населению, которые начинались с «запрещается» и заканчивались словами «за неповиновение — расстрел». Очевидцы событий с ужасом вспоминают о пытках и казнях.



Грабеж культурных и исторических ценностей носил планомерный характер. Для оценки и сортировки предметов искусства вместе с оккупантами приехали немецкие учёные-искусствоведы. Из дворцов были похищены золочёные украшения, мозаика, скульптура, уникальная мебель, фарфор, гобелены, старинные иконы, большое количество произведений греческих и римских классиков, являющихся библиографической редкостью. Со стен снимались китайские шелковые обои, с пола — паркеты с инкрустацией из перламутра, с потолка — живописные плафоны.



Возрождённый из пепла



«Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — прозвучала цитата великого классика, именем которого назван город, в репортаже в честь освобождения Пушкина.



70% домов были уничтожены полностью, а остальные значительно разрушены. Были выведены из строя электростанция, водопровод, канализация, телефонная связь.



Многие здания в Пушкине были подготовлены фашистами к взрыву, в том числе Екатерининский и Александровский дворцы. Только в первые дни после освобождения сапёры обезвредили 4 тысячи мин.



Всё трудоспособное население было привлечено к восстановительным работам. С большим энтузиазмом пушкинцы восприняли открытие школы, детского сада, библиотеки. Подобно мифической птице фениксу город возрождался из руин.

