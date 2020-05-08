Погоня за «Ягуаром» на севере Петербурга попала на видео. Компанию пьяному водителю составила учительница
Погоня со стрельбой за лихим «Ягуаром» в Выборгском районе Петербурга попала в объектив камеры. Видео опубликовал «Дорожный инспектор» 8 мая.
На кадрах видно, как дорожные полицейские преследуют «Ягуар» в Парголово. Один из сотрудников ведёт стрельбу из переднего пассажирского окна. Чтобы затормозить автомобиль, пришлось выпустить 15 пуль.
Рулил «Ягуаром» 33-летний приезжий из Белоруссии. В отношении него составлено шесть административных протоколов, в том числе за нетрезвую езду. Компанию в пьяных покатушках ему составила учительница одной из школ города. Она получила протокол за мелкое хулиганство.