FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 13:14
4
Печать

Погоня за «Ягуаром» на севере Петербурга попала на видео. Компанию пьяному водителю составила учительница

Погоня со стрельбой за лихим «Ягуаром» в Выборгском районе Петербурга попала в объектив камеры. Видео опубликовал «Дорожный инспектор» 8 мая.

На кадрах видно, как дорожные полицейские преследуют «Ягуар» в Парголово. Один из сотрудников ведёт стрельбу из переднего пассажирского окна. Чтобы затормозить автомобиль, пришлось выпустить 15 пуль.

Рулил «Ягуаром» 33-летний приезжий из Белоруссии. В отношении него составлено шесть административных протоколов, в том числе за нетрезвую езду. Компанию в пьяных покатушках ему составила учительница одной из школ города. Она получила протокол за мелкое хулиганство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

🔞Скучаешь на самоизоляции? Смoтри фото женщин твоего города, которые готoвы к новым знакомствам! ➜ https://is.gd/zalubov
Владислав М
И чему такая учительница может научить детей?
mangup
это Парголово?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний