Люди в обмен на лекарства. Петербургский фармпроизводитель «Герофарм» вывезет россиян, застрявших в Венесуэле

Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» поможет вернуться домой 77 россиянам и гражданам стран СНГ, которые из-за отмены пассажирских авиаперевозок остались в Венесуэле. Как рассказали компании 8 мая, сегодня зафрахтованный компанией Boeing 767–300 вылетел из Москвы в Каракас. «Герофарм» доставит очередную партию инсулина в Венесуэлу и на обратном пути возьмет на борт пассажиров.

Среди них будут туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, и сотрудники российских компаний, находившиеся в стране по работе.