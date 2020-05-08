Люди в обмен на лекарства. Петербургский фармпроизводитель «Герофарм» вывезет россиян, застрявших в Венесуэле
Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» поможет вернуться домой 77 россиянам и гражданам стран СНГ, которые из-за отмены пассажирских авиаперевозок остались в Венесуэле. Как рассказали компании 8 мая, сегодня зафрахтованный компанией Boeing 767–300 вылетел из Москвы в Каракас. «Герофарм» доставит очередную партию инсулина в Венесуэлу и на обратном пути возьмет на борт пассажиров.
Среди них будут туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, и сотрудники российских компаний, находившиеся в стране по работе.
«Возврат граждан организован в тесном сотрудничестве с посольством Российской Федерации в Венесуэле и Министерством иностранных дел Российской Федерации», — отметили в «Герофарм».
Основные расходы за фрахт борта Каракас — Москва компания взяла на себя. Каждый пассажир получит билет на рейс бесплатно.