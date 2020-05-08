Дисбаланс аварийности: в Петербурге за день в ДТП пострадали всего пятеро, а в области погибли трое
За минувшие сутки, 7 мая, в Петербурге зафиксировано 203 ДТП, в которых пострадали пять человек. Это значительно меньше, чем днём ранее (246 ДТП и 14 пострадавших). Но день стал трагическим: в Ленинградской области в ДТП погибли три человека.
Статистику ДТП сообщает 8 мая региональное УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте». Любопытно, что она коррелирует с индексом самоизоляции: 6 мая он был провальным, а 7-го выправился.
Погибшие в Ленобласти люди — это мотоциклист из Сланцев, 61-летний пенсионер из Больших Тайцев, за рулём своей «четвёрки» попавший в замес под Гатчиной, и 23-летний пешеход, сбитый в том же Гатчинском районе. Мёртвого мужчину нашли рано утром 7 мая на обочине дороги в нескольких километрах от деревни Черново. Водитель, скрывшийся с места ДТП, разыскивается.
Предполагаемый виновник второй смертельной аварии в Гатчинском районе, напомним, тоже хотел избежать наказания: он был пьян и притворялся пассажиром, пока его искали. Это 35-летний житель Гатчины. По предварительной версии полиции, он на своём «Опеле Инсигнии» на 13-м километре дороги Красное Село — Гатчина — Павловск выехал на встречную полосу, ударил ВАЗ-2104, а затем «Рено Логан» и «Шкоду Фабию», после чего «Фабия» стукнула ехавший перед ней ВАЗ-21150. Водитель «Жигулей», как уже сообщалось, погиб, 25-летняя пассажирка «Шкоды» попала в больницу, а 23-летняя пассажирка «Логана», тоже получившая травмы, была отправлена домой. Возбуждено уголовное дело, водитель «Опеля» задержан.