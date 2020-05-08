За минувшие сутки, 7 мая, в Петербурге зафиксировано 203 ДТП, в которых пострадали пять человек. Это значительно меньше, чем днём ранее (246 ДТП и 14 пострадавших). Но день стал трагическим: в Ленинградской области в ДТП погибли три человека.



Статистику ДТП сообщает 8 мая региональное УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте». Любопытно, что она коррелирует с индексом самоизоляции: 6 мая он был провальным, а 7-го выправился.