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08.05.2020 11:43
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В Эстонии новым коронавирусом за сутки заболели пятеро

Статистка распространения COVID-19 в соседней Эстонии продолжает приятно удивлять — за минувшие сутки в стране выявили всего 5 новых случаев болезни. Вчера их было семь, позавчера — два.

8 мая республиканский департамент здоровья отчитался о том, что за минувшие сутки в стране инфицировались COVID-19 всего пять жителей, общее количество больных составило 1725, всего за время пандемии скончались 56 человек, выздоровели 277. В больницах находятся 58 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, 8 мая в Петербурге выявили 375 новых случаев инфицирования новым коронавирусом.

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