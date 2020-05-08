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08.05.2020 11:12
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Доллар ниже 74 рублей, евро — ниже 80

Рубль продолжает укрепляться на биржевых торгах 8 мая.

По данным Московской биржи на 10:54 мск, доллар продаётся по 73,79 рубля, евро — по 79,92.

При этом российские биржевые индексы в целом немного падают.

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Комментарии (1)

kоt-idiot
Вот она бухта стабильности среди штормов!
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