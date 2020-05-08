Доллар ниже 74 рублей, евро — ниже 80

Рубль продолжает укрепляться на биржевых торгах 8 мая.
По данным Московской биржи на 10:54 мск, доллар продаётся по 73,79 рубля, евро — по 79,92.
При этом российские биржевые индексы в целом немного падают.
Рубль продолжает укрепляться на биржевых торгах 8 мая.
По данным Московской биржи на 10:54 мск, доллар продаётся по 73,79 рубля, евро — по 79,92.
При этом российские биржевые индексы в целом немного падают.
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