Лучше, чем в целом по России: суточный индекс самоизоляции в Петербурге немного выправился
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 8 мая снижается примерно такими же темпами, как накануне. К 10:41 он составил 2,4 балла. Согласно новой градации «Яндекса», это верхняя граница «бордовой» зоны, когда на улице очень много людей. Среди городов-миллионников Петербург сейчас находится на втором месте.
Сегодняшняя динамика:
- 7:50 — 3,7,
- 8:20 — 3,4,
- 8:40 — 3,2,
- 9:00 — 2,9,
- 10:41 — 2,4.
Суточный показатель за 7 мая оказался неплохим — 2,3 балла, как и в предыдущий четверг, 30 апреля. Для сравнения, 6 мая суточный индекс рухнул до 2,1 балла. При этом и Россия, и Москва вчера сохранили показатели предыдущего дня.
По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял второе место среди 15 городов-миллионников, что тоже хорошо. Обычно Петербург бывает на третьем или четвёртом месте. Возглавила рейтинг, как обычно, Москва (2,8 балла), замыкал Челябинск (1,5 балла).
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.