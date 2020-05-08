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08.05.2020 11:07
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Лучше, чем в целом по России: суточный индекс самоизоляции в Петербурге немного выправился

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 8 мая снижается примерно такими же темпами, как накануне. К 10:41 он составил 2,4 балла. Согласно новой градации «Яндекса», это верхняя граница «бордовой» зоны, когда на улице очень много людей. Среди городов-миллионников Петербург сейчас находится на втором месте.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=42.844710%2C57.335419&amp;z=5.05" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Сегодняшняя динамика:

  1. 7:50 — 3,7,
  2. 8:20 — 3,4,
  3. 8:40 — 3,2,
  4. 9:00 — 2,9,
  5. 10:41 — 2,4.

Суточный показатель за 7 мая оказался неплохим — 2,3 балла, как и в предыдущий четверг, 30 апреля. Для сравнения, 6 мая суточный индекс рухнул до 2,1 балла. При этом и Россия, и Москва вчера сохранили показатели предыдущего дня.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял второе место среди 15 городов-миллионников, что тоже хорошо. Обычно Петербург бывает на третьем или четвёртом месте. Возглавила рейтинг, как обычно, Москва (2,8 балла), замыкал Челябинск (1,5 балла).

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (21)

igoruha
УДАЛИ ЯНДЕКС, ПОДНИМИ ИНДЕКС
Владислав Гольянов
Достали уже со своим индексом. Половина населения разъехались на дачи.
260976171
ну шо яндекс доставка пошла в гору ,))))? яндекс из тебя только навигатор. в остальном ты такой же как твой недотелефон и алиса включи свет
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