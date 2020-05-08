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08.05.2020 09:21
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Осужденные в российских колониях за месяц произвели более 30 миллионов масок

Колонии Федеральной службы исполнения наказаний за месяц произвели более 30 миллионов защитных масок. Об этом 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ Минюста на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

По данным Минюста, на 27 апреля в колониях изготовили более 18 миллионов марлевых масок и свыше 11 миллионов масок для защиты дыхательных путей. В России производство медицинских масок, необходимых для защиты от коронавируса, с 7 апреля развернули свыше 120 исправительных колоний.

Петербург по примеру Москвы и рекомендации Роспотребнадзора готовится к введению обязательного масочного режима. Вице-губернатор Евгений Елин сообщил 7 мая, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.

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Комментарии (4)

Zuz3
По-чем, нынче в пандемию, маски от зеков? Где купить?
А может начнут бесплатно раздавать, они же на благо страны работают, как и врачи(на благо страны)?
Gunna
И где они, эти маски? По-прежнему, нигде не купить.
ostrova2013
и где они?
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