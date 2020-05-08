Осужденные в российских колониях за месяц произвели более 30 миллионов масок

Колонии Федеральной службы исполнения наказаний за месяц произвели более 30 миллионов защитных масок. Об этом 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ Минюста на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

По данным Минюста, на 27 апреля в колониях изготовили более 18 миллионов марлевых масок и свыше 11 миллионов масок для защиты дыхательных путей. В России производство медицинских масок, необходимых для защиты от коронавируса, с 7 апреля развернули свыше 120 исправительных колоний.