На Уточкина грабитель лишил молодую петербурженку роскошной шевелюры

Вечерняя прогулка в Приморском районе Петербурга закончилась для девушки встречей с грабителем и расставанием с волосами. Полиция нашла и преступника, и чёрные локоны.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 мая, накануне за помощью в отдел полиции Приморского района обратилась 22-летняя петербурженка с просьбой отыскать негодяя, оставившего её без волос. Сотрудники, вероятно, удивились этому, отметив, что с причёской у заявительницы как будто всё в порядке.

Девушка представилась мастером по наращиванию волос и рассказала, как незадолго до десяти вечера 6 мая стала жертвой нападения на Уточкина, 1, где как раз расположен салон красоты. Незнакомец силой отобрал комплект из ста прядей масти «брюнетка» длиной 60 см каждая и сбежал. Стоимость рабочих материалов владелица оценила в 8,5 тысяч рублей.