На Уточкина грабитель лишил молодую петербурженку роскошной шевелюры
Вечерняя прогулка в Приморском районе Петербурга закончилась для девушки встречей с грабителем и расставанием с волосами. Полиция нашла и преступника, и чёрные локоны.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 мая, накануне за помощью в отдел полиции Приморского района обратилась 22-летняя петербурженка с просьбой отыскать негодяя, оставившего её без волос. Сотрудники, вероятно, удивились этому, отметив, что с причёской у заявительницы как будто всё в порядке.
Девушка представилась мастером по наращиванию волос и рассказала, как незадолго до десяти вечера 6 мая стала жертвой нападения на Уточкина, 1, где как раз расположен салон красоты. Незнакомец силой отобрал комплект из ста прядей масти «брюнетка» длиной 60 см каждая и сбежал. Стоимость рабочих материалов владелица оценила в 8,5 тысяч рублей.
Преступник едва ли рассчитывал заполучить именно такую добычу, но наутро от чужих волос так и не избавился. Оперативники уголовного розыска отыскали его на Среднем проспекте Васильевского острова. 25-летний официально не трудоустроенный молодой человек задержан на двое суток. В изолятор временного содержания его отправили уже как подозреваемого в грабеже с применением не опасного для здоровья насилия (часть 2 статьи 161 УК).