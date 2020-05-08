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08.05.2020 08:34
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Россиянам на время самоизоляции рекомендуют носить с собой документы на жильё

При действующем режиме самоизоляции россиянам советуют носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости – на всякий случай.

Рекомендации подготовила Судебно-экспертная палата России. «Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации», - цитирует ТАСС пресс-службу СЭП. По закону, подтверждать своё проживание мы не обязаны, но документ лучше иметь при себе, чтобы избежать лишних проверок.

А вот удостоверение личности надо носить с собой всегда. Сотрудники МВД имеют право проверить его, и отказ от предъявления считается административным правонарушением. Тогда гражданина могут доставить в отделение полиции для выяснения личности.

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Комментарии (18)

quattro
Предлагаю тех, кто проживает не по месту прописки отправлять в родную деревню на пмж.
Pugovkin
Предлагаю рекомендовать представителям власти воздержаться без причины докапываться до граждан, если те соблюдают социальную дистанцию и не создают угрозы жизни и здоровью окружающих их граждан. Иначе можно лишится как своих документов, так и документов на жилье, а в ближайшем будущем и жилья.
Maksim_ok
Что за бред
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