Россиянам на время самоизоляции рекомендуют носить с собой документы на жильё
При действующем режиме самоизоляции россиянам советуют носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости – на всякий случай.
Рекомендации подготовила Судебно-экспертная палата России. «Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации», - цитирует ТАСС пресс-службу СЭП. По закону, подтверждать своё проживание мы не обязаны, но документ лучше иметь при себе, чтобы избежать лишних проверок.
А вот удостоверение личности надо носить с собой всегда. Сотрудники МВД имеют право проверить его, и отказ от предъявления считается административным правонарушением. Тогда гражданина могут доставить в отделение полиции для выяснения личности.