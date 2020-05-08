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08.05.2020 08:21
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Цены на нефть растут на фоне ослабления ограничительных мер по всему миру

Мировые цены на нефть в пятницу растут в надежде на повышение спроса на фоне ослабления карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов от 8 мая.

По состоянию на 7.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% - до 29,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,83%, до 23,98 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

Инвесторы с оптимизмом воспринимают новости о том, что все больше стран начали ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.

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Комментарии (2)

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Alex000
Пишите "растут в моменте", что-ли. А то рост с 31.5 вчера до 29.9 сегодня - это какой-то странный рост.
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