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08.05.2020 08:00
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ДТП с «Нексией» и мотоциклом «Хонда» повторилось через сутки, и снова смерть

Смертельное ДТП с мотоциклистом в Сланцах в деталях совпадает со смертельной аварией, случившейся за сутки до этого на Московском проспекте в Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 7 мая около 19:20 в Сланцах на улице Ломоносова, 17, по предварительной информации, 35-летний мужчина с 10-летним стажем вождения на «Дэу Нексии» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не пропустил встречный мотоцикл «Хонда CBR900RR». Управлявший мотоциклом 38-летний мужчина (стаж также 10 лет) был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. По данным «Мотосолидарности», спасти его врачи не смогли.

Фото:&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/motosolidarity" data-post-id="-144856446_51801" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Мотосолидарность официальная страница</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/motosolidarity" class="_">vk.com/motosolidarity</a>
Фото: Мотосолидарность официальная страница / vk.com/motosolidarity
Фото:&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/motosolidarity" data-post-id="-144856446_51801" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Мотосолидарность официальная страница</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/motosolidarity" class="_">vk.com/motosolidarity</a>
Фото: Мотосолидарность официальная страница / vk.com/motosolidarity

Вечером 6 мая на Московском проспекте, 190, водитель «Нексии» также при повороте не заметил мотоцикл «Хонда». 45-летний мотоциклист погиб.

Это было второе мото-ДТП в Сланцах. Днём, по данным «Мотосолидарности», мотоциклист столкнулся с «Ладой» и получил травму ноги.

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Комментарии (3)

Kamikaze
Чёрные, которые пытаются показать всем, что научились водить, ездить не умеют, я уже молчу про поворотники включать из не учили
Чёрт Опасный
"Смертельное ДТП с мотоциклистом в Сланцах в деталях совпадает со смертельной аварией, случившейся за сутки до этого на Московском проспекте в Петербурге. "

Утверждение ложное.
Alex000
Неустойчивостью, неупорядоченностью движения и отсутствием дисциплины вождения они создают проблемы и гибнут в вызванных этими проблемами ДТП.
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