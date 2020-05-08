Смертельное ДТП с мотоциклистом в Сланцах в деталях совпадает со смертельной аварией, случившейся за сутки до этого на Московском проспекте в Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 7 мая около 19:20 в Сланцах на улице Ломоносова, 17, по предварительной информации, 35-летний мужчина с 10-летним стажем вождения на «Дэу Нексии» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не пропустил встречный мотоцикл «Хонда CBR900RR». Управлявший мотоциклом 38-летний мужчина (стаж также 10 лет) был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. По данным «Мотосолидарности», спасти его врачи не смогли.