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07.05.2020 23:54
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Подмосковье продлевает самоизоляцию до конца весны вслед за столицей

Жители Московской области останутся на самоизоляции до 31 мая включительно. Соответствующее постановление региональных властей опубликовано вечером 7 мая.

Цифровые пропуска, которые должны были действовать до 11 мая, автоматически продлеваются до конца весны. Аналогичное решение ранее приняли и в столице, где при этом в силу вступают отдельные послабления. Так, работу начнут возобновять промышленные и торговые предприятия. При этом с 12 мая в столице становится обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах и в транспорте.

Масочный режим с 10 мая вводят в 29 городах и поселках Ленинградской области. О том, что такие меры вскоре коснутся и жителей Петербурга, сегодня заявил вице-губернатор города Евгений Елин. По его словам, носить средства защиты придётся в обязательном порядке.

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Комментарии (2)

Евгений Полянский
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