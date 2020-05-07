Подмосковье продлевает самоизоляцию до конца весны вслед за столицей
Жители Московской области останутся на самоизоляции до 31 мая включительно. Соответствующее постановление региональных властей опубликовано вечером 7 мая.
Цифровые пропуска, которые должны были действовать до 11 мая, автоматически продлеваются до конца весны. Аналогичное решение ранее приняли и в столице, где при этом в силу вступают отдельные послабления. Так, работу начнут возобновять промышленные и торговые предприятия. При этом с 12 мая в столице становится обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах и в транспорте.