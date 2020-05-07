FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 21:03
9
Печать

Гречка за месяц подорожала на 12%. Необоснованное завышение цен изучают ФАС и прокуратура

Федеральная антимонопольная служба и прокуратура проводят проверку в связи с необоснованным завышением цен на гречневую крупу. Об этом 7 мая заявили в ФАС.

«Российская Федерация полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе. Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте текущего года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», - комментируют в ведомстве.

Росстат же 7 мая сообщил, что стоимость гречки в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 субъектах РФ.

Это не единственный продукт, который стал дороже. Так,сахар за месяц подскочил в цене на 7,1%. За макаронные изделия россиянам тоже пришлось платить больше: рис шлифованный - на 6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, крупа манная и вермишель - на 2,3%, макаронные изделия - на 2,1%, крупы овсяная и перловая - на 1,8%, пшено - на 1,6%.

Ранее по результатам исследования ЦБ доложил, что экономить в апреле пришлось почти каждому второму россиянину. Треть стала сокращать траты на продукты питания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Alex000
Только у меня ощущение, что ВСЁ за последний месяц подорожало на те же 10% и выше?
HAXHAX
а почему правительство не может ограничить цену на гречку(и другие продукты)что выше определенной цены продавать их запрещено ?
Dimitry Antonov
Может быть они вопрос о подорожании гречки оставят холопам, которые могут перейти с гречки на горох или что-нибудь другое?
А сами может быть займутся другими, более серьёзными делами, например, пусть изучат необоснованное снижение цен на нефть и необоснованное повышение курса доллара?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний