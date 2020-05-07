Гречка за месяц подорожала на 12%. Необоснованное завышение цен изучают ФАС и прокуратура

«Российская Федерация полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе. Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте текущего года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», - комментируют в ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба и прокуратура проводят проверку в связи с необоснованным завышением цен на гречневую крупу. Об этом 7 мая заявили в ФАС.

Росстат же 7 мая сообщил, что стоимость гречки в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 субъектах РФ.

Это не единственный продукт, который стал дороже. Так,сахар за месяц подскочил в цене на 7,1%. За макаронные изделия россиянам тоже пришлось платить больше: рис шлифованный - на 6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, крупа манная и вермишель - на 2,3%, макаронные изделия - на 2,1%, крупы овсяная и перловая - на 1,8%, пшено - на 1,6%.

Ранее по результатам исследования ЦБ доложил, что экономить в апреле пришлось почти каждому второму россиянину. Треть стала сокращать траты на продукты питания.