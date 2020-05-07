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07.05.2020 20:19
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Минфин не согласился признать страдания отечественного автопрома во время коронавируса

Минфин не согласен с решением включить автопром в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей: заводы в стране продолжают работать несмотря на некоторые сложности.

Как 7 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ, направленный ведомством в Минпромторг, предприятия в отрасли автомобилестоения не могут быть отнесены к перечню наиболее пострадавших, потому что они не приостанавливали свою работу. Организации «испытывают ухудшение экономической ситуации, связанное не с введением карантинных мероприятий в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (приостановка деятельности), а в связи с общим падением спроса», подчёркивается в письме. В Минфине напомнили, что 12 крупнейших и ключевых предприятий отечественного автопрома уже включены в перечень системообразующих, а значит получают необходимую поддержку.

По предварительным оценкам, предоставление налоговых отсрочек производителям автомобилей обойдётся бюджету страны в 14,6 миллиарда рублей.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Россияне страдают от отечественного автопрома
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