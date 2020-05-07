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07.05.2020 20:05
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Печать

В Москве установили штрафы для предприятий за нарушение «масочно-перчаточного» режима

Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает ТАСС 7 мая со ссылкой начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.

«Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудников. Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях. Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение - 100 тыс. рублей, повторное - до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - сказал Данчиков.

Он добавил, что обеспечение сотрудников масками и перчатками осуществляется по решению работодателя. «Либо работодатель сам обеспечивает масками и перчатками сотрудников, либо выделяет сотрудникам денежные средства на их покупку, либо обязует сотрудников купить средства защиты самостоятельно. Решает каждый работодатель», - пояснил начальник Главконтроля.

Петербург по примеру Москвы и рекомендации Роспотребнадзора тоже готовится к введению обязательного масочного режима. Вице-губернатор Евгений Елин сообщил 7 мая, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.

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Комментарии (13)

rukalizo
слова знакомого психиатра: "собянину нужно назначить принудительное лечение в психиатрической клинике".
нельзя не согласиться
Zuz3
С перчатками, на рабочем месте, совсем переборщили, это даже опаснее, чем без них! Лучше чаще мыть руки и санитазеры в помощь, проветривание и влажная уборка! Ощущение, что СЭС не знает как правильно(((
guess
Коронавирус показал, какое государство самое антинародное.
Красавчики, никакой помощи, зато штрафами обложили.
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