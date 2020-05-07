В Москве установили штрафы для предприятий за нарушение «масочно-перчаточного» режима
Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает ТАСС 7 мая со ссылкой начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.
«Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудников. Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях. Для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц: за первое нарушение - 100 тыс. рублей, повторное - до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - сказал Данчиков.
Он добавил, что обеспечение сотрудников масками и перчатками осуществляется по решению работодателя. «Либо работодатель сам обеспечивает масками и перчатками сотрудников, либо выделяет сотрудникам денежные средства на их покупку, либо обязует сотрудников купить средства защиты самостоятельно. Решает каждый работодатель», - пояснил начальник Главконтроля.
Петербург по примеру Москвы и рекомендации Роспотребнадзора тоже готовится к введению обязательного масочного режима. Вице-губернатор Евгений Елин сообщил 7 мая, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.