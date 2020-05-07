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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 19:15
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Очередь из скорых выстроилась у детского отделения поликлиники в Красносельском районе. Её перепрофилировали под диагностику коронавируса

Десяток машин скорой помощи выстроились у детской поликлиники №53 вечером 7 мая. Об очереди из карет на улице Рихарда Зорге, 13, «Фонтанке» сообщили читатели.

Как видно на ролике, присланном одним из местных жителей, машины стоят на проезжей части, некоторые из них подъехали ближе к зданию и стоянке. Согласно информации на сайте городской поликлиники №106, в состав которой входит отделение, тут врачи проводят диагностику пациентов с подозрением на COVID-19 и делают компьютерную томографию грудной клетки. Приём других горожан приостановлен.

В четверг информация о том, что в городе работают четыре амбулаторно-поликлинических пункта «для предварительной сортировки больных с коронавирусной инфекцией», появилась на сайте администрации Петербурга. «Подобные центры позволяют значительно, на часы, сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации или об отсутствии ее необходимости, не госпитализировать легких больных и сохранить койки для более тяжелых пациентов», — подчёркивается в сообщении.

читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (4)

flz03366
Мероприятие "карусель" продолжается.
Изолятор
Очередь в детскую больницу имени отрицающих коронавирус.....
Пусть ОНИ и ПЛАТЯТ за эту очередь
Органами
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