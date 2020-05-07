Очередь из скорых выстроилась у детского отделения поликлиники в Красносельском районе. Её перепрофилировали под диагностику коронавируса
Десяток машин скорой помощи выстроились у детской поликлиники №53 вечером 7 мая. Об очереди из карет на улице Рихарда Зорге, 13, «Фонтанке» сообщили читатели.
Как видно на ролике, присланном одним из местных жителей, машины стоят на проезжей части, некоторые из них подъехали ближе к зданию и стоянке. Согласно информации на сайте городской поликлиники №106, в состав которой входит отделение, тут врачи проводят диагностику пациентов с подозрением на COVID-19 и делают компьютерную томографию грудной клетки. Приём других горожан приостановлен.
В четверг информация о том, что в городе работают четыре амбулаторно-поликлинических пункта «для предварительной сортировки больных с коронавирусной инфекцией», появилась на сайте администрации Петербурга. «Подобные центры позволяют значительно, на часы, сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации или об отсутствии ее необходимости, не госпитализировать легких больных и сохранить койки для более тяжелых пациентов», — подчёркивается в сообщении.
читатель «Фонтанки» Александр