FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
СРОЧНО

В Петербурге введут обязательный масочный режим

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 18:41
6
Печать

Шестой флот США разместил фотографии учений у границ России в Баренцевом море

Шестой флот США разместил фотографии корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море, у северных границ России. Снимки опубликованы в Twitter.

На фото попали эскадренные миноносцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер». Корабли сопровождает судно комплексного снабжения ВМС США Supply.

В командовании пояснили, что эскадра проводит операцию по обеспечению безопасности на море за Северным полярным кругом.

Корабли НАТО прибыли на учения в воды Северного Ледовитого океана 4 мая. В Пентагоне пояснили, что маневры проходят в соответствии с международным правом и не носят цели повысить градус вооруженной эскалации в регионе.

В Национальном центре управления обороной РФ впоследствии сообщили, что Северный флот приступил к слежению за действиями корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

🍌💋 Скyчаешь на самоизоляции? Выбирай себе девушку на cвой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/ttxxx
Nafanka
"Страаааашно - аж ЖУТЬ!" (В.Высоцкий)
Daharlem
Ничего страшного, раньше их ПЛА в Мотовском заливе шныряли, а это шалости.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний