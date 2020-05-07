Шестой флот США разместил фотографии учений у границ России в Баренцевом море

Шестой флот США разместил фотографии корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море, у северных границ России. Снимки опубликованы в Twitter.

На фото попали эскадренные миноносцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер». Корабли сопровождает судно комплексного снабжения ВМС США Supply.



В командовании пояснили, что эскадра проводит операцию по обеспечению безопасности на море за Северным полярным кругом.



Корабли НАТО прибыли на учения в воды Северного Ледовитого океана 4 мая. В Пентагоне пояснили, что маневры проходят в соответствии с международным правом и не носят цели повысить градус вооруженной эскалации в регионе.

