Шестой флот США разместил фотографии учений у границ России в Баренцевом море
Шестой флот США разместил фотографии корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море, у северных границ России. Снимки опубликованы в Twitter.
Thank you #USNavy for highlighting our ships doing great things in the #Barents Sea above the #Arctic Circle! https://t.co/tMWXYaFZ4t— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 6, 2020
На фото попали эскадренные миноносцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер». Корабли сопровождает судно комплексного снабжения ВМС США Supply.
В командовании пояснили, что эскадра проводит операцию по обеспечению безопасности на море за Северным полярным кругом.
Корабли НАТО прибыли на учения в воды Северного Ледовитого океана 4 мая. В Пентагоне пояснили, что маневры проходят в соответствии с международным правом и не носят цели повысить градус вооруженной эскалации в регионе.
В Национальном центре управления обороной РФ впоследствии сообщили, что Северный флот приступил к слежению за действиями корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море.