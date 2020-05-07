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07.05.2020 18:35
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ДТП в Пушкине попало на видео, лобовое стекло «Логана» пробили две головы

В Пушкине два автомобиля не смогли разъехаться на перекрёстке при небольшом трафике. Оба торопились: один хотел повернуть налево, другой — пролететь прямо. Эту типичную ситуацию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, 7 мая на пересечении Конюшенной улицы и Октябрьского бульвара столкнулись Renault Logan и Ford Focus. У обеих машины разбиты передние части, у «Рено» на ветровом стекле два следа: видимо, водитель и пассажиры не были пристёгнуты и ударились о стекло головами.

К счастью, серьёзных травм никто не получил.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

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Комментарии (1)

hal9000
прямо перед администрацией..а это потомучто када едешь на желтый..то надо немного поднапрячься..потому шА там такой же едет тоже на желтый..вот и встретились два желтых...
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