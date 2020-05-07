В Пушкине два автомобиля не смогли разъехаться на перекрёстке при небольшом трафике. Оба торопились: один хотел повернуть налево, другой — пролететь прямо. Эту типичную ситуацию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, 7 мая на пересечении Конюшенной улицы и Октябрьского бульвара столкнулись Renault Logan и Ford Focus. У обеих машины разбиты передние части, у «Рено» на ветровом стекле два следа: видимо, водитель и пассажиры не были пристёгнуты и ударились о стекло головами.