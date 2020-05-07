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07.05.2020 18:20
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Пивной ресторан «Карл Фридрих» на Крестовском острове не желал огорчить клиентов. Его огорчила полиция

Ресторан на Крестовском острове решил заработать на теплых деньках, но оказался под угрозой закрытия до середины лета.

Как сообщает 7 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, накануне полиция Петроградского района совместно с Роспотребнадзором наведалась в заведение на Южной дороге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

«Питейное заведение в нарушение ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции 5 и 6 мая реализовало продукты питания, напитки и пиво, что запрещено текущими нормативными актами Санкт-Петербурга», — сообщает ведомство.

По итогам проверки в отношении юридического лица возбуждено 2 административных дела по статье 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Помимо этого заведение получило протокол о временном запрете деятельности.

Владельцу ресторана грозит крупный штраф и приостановление деятельности до 90 суток.

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Комментарии (7)

Иван Кадачигов
Хороший рестик, когда-то совсем давно, помню, там можно было на какую-то незначительную сумму взять пива и сосисок на тарелку, сколько влезет. Мы были студентами, и у нас на эту тарелку влезало ну очень много сосисок.
Странно, что весь месяц никого не интересовали набитые людьми Ленты и Перекрестки и метро и тысячи людей в парке, а маленький ресторан сделает вспышку?
мухомор
Чего-то на фоточках не вижу ни пЫва ни продуктов питания.
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