Пивной ресторан «Карл Фридрих» на Крестовском острове не желал огорчить клиентов. Его огорчила полиция
Ресторан на Крестовском острове решил заработать на теплых деньках, но оказался под угрозой закрытия до середины лета.
Как сообщает 7 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, накануне полиция Петроградского района совместно с Роспотребнадзором наведалась в заведение на Южной дороге.
«Питейное заведение в нарушение ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции 5 и 6 мая реализовало продукты питания, напитки и пиво, что запрещено текущими нормативными актами Санкт-Петербурга», — сообщает ведомство.
По итогам проверки в отношении юридического лица возбуждено 2 административных дела по статье 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Помимо этого заведение получило протокол о временном запрете деятельности.
Владельцу ресторана грозит крупный штраф и приостановление деятельности до 90 суток.