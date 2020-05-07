FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 15:48
0
Печать

В Белоруссии количество инфицированных COVID-19 перешагнуло за 20 тысяч

В Белоруссии число зараженных новым коронавирусом увеличилось за сутки на 913 человек — до 20 168, следует из сообщения Минздрава страны 7 мая

«Зарегистрировано 20 168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных случаев увеличилось до 116. Минздрав отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

Выздоровели и выписаны 5 067 пациентов с коронавирусом.

21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний