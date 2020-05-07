В Белоруссии количество инфицированных COVID-19 перешагнуло за 20 тысяч
В Белоруссии число зараженных новым коронавирусом увеличилось за сутки на 913 человек — до 20 168, следует из сообщения Минздрава страны 7 мая
«Зарегистрировано 20 168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов», — говорится в сообщении.
Число летальных случаев увеличилось до 116. Минздрав отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.
Выздоровели и выписаны 5 067 пациентов с коронавирусом.
21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.