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07.05.2020 15:32
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Проблемой вспышки домашнего насилия во время изоляции займутся в МВД и Минздраве

Разработывать меры по борьбе с домашним насилием во время самоизоляции будут сразу несколько ведомств. Соответствующее распоряжение главам МВД, Минтруда, Минздрава, Минкомсвязи и Роспечати направила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как 7 мая сообщает РБК , в бумагах Голикова потребовала при необходимости разработать предложения по решению пролемы и направить их правительству. Такие меры последовали после того, как премьер изучила письмо, направленное ей группой депутатов во главе с Оксаной Пушкиной. В нём составители подчеркивали, что из-за обязательного режима самоизоляции, введённого ради борьбы с коронавирусом, в стране резко возросло число преступлений, связанных с насилием в семье. При этом уйти от обидчиков жертвам практически невозможно.

Депутаты потребовали принять специальный защищающий закон, открыть убежища, куда можно прийти даже без документов, и не наказывать жертв семейных конфликтов за нарушение изоляции и других ограничительных правил. Помимо этого они просили обязать полицию оперативно реагировать на любые сообщения о возможном насилии и проводить серьёзные проверки. О вспышке домашнего насилия в период жёстких ограничений по всему миру также заявлял Генсек ООН.

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