Проблемой вспышки домашнего насилия во время изоляции займутся в МВД и Минздраве

Разработывать меры по борьбе с домашним насилием во время самоизоляции будут сразу несколько ведомств. Соответствующее распоряжение главам МВД, Минтруда, Минздрава, Минкомсвязи и Роспечати направила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как 7 мая сообщает РБК , в бумагах Голикова потребовала при необходимости разработать предложения по решению пролемы и направить их правительству. Такие меры последовали после того, как премьер изучила письмо, направленное ей группой депутатов во главе с Оксаной Пушкиной. В нём составители подчеркивали, что из-за обязательного режима самоизоляции, введённого ради борьбы с коронавирусом, в стране резко возросло число преступлений, связанных с насилием в семье. При этом уйти от обидчиков жертвам практически невозможно.