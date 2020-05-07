Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса, проведя на искусственной вентиляции легких 43 дня
После месяца на искусственной вентиляции легких от коронавируса скончалась главный врач московской поликлиники № 180 Юлия Сергеева. О ее смерти 7 мая сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.
Руководительницы медучреждения не стало этим утром в городской больнице № 52. Последние 43 дня она провела, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Несмотря на это, осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью.
Юлия Сергеева отдала профессии более 30 лет, должность главврача московской поликлиники № 180 она занимала с 2016 года.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сделал ряд заявлений относительно распространения коронавируса и мер по его сдерживанию. В их числе — введение обязательного для всех горожан ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Нарушителей ждет штраф в размере четырех тысяч рублей. Как стало известно «Фонтанке», готовность Петербурга к масочному режиму в Смольном обсудят уже завтра.