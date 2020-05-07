Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса, проведя на искусственной вентиляции легких 43 дня

После месяца на искусственной вентиляции легких от коронавируса скончалась главный врач московской поликлиники № 180 Юлия Сергеева. О ее смерти 7 мая сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Руководительницы медучреждения не стало этим утром в городской больнице № 52. Последние 43 дня она провела, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Несмотря на это, осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью.

Юлия Сергеева отдала профессии более 30 лет, должность главврача московской поликлиники № 180 она занимала с 2016 года.