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07.05.2020 14:55
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Главврач московской поликлиники скончалась от коронавируса, проведя на искусственной вентиляции легких 43 дня

После месяца на искусственной вентиляции легких от коронавируса скончалась главный врач московской поликлиники № 180 Юлия Сергеева. О ее смерти 7 мая сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Руководительницы медучреждения не стало этим утром в городской больнице № 52. Последние 43 дня она провела, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Несмотря на это, осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью.

Юлия Сергеева отдала профессии более 30 лет, должность главврача московской поликлиники № 180 она занимала с 2016 года.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сделал ряд заявлений относительно распространения коронавируса и мер по его сдерживанию. В их числе — введение обязательного для всех горожан ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Нарушителей ждет штраф в размере четырех тысяч рублей. Как стало известно «Фонтанке», готовность Петербурга к масочному режиму в Смольном обсудят уже завтра.

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Комментарии (3)

spb7771250
Фонтанка, а где инфа от других пользоыателей поездке этого врача в испанию на 8 марта и последующее несамизолирование и заражение коллег? Это все неправда была?
CET
Простых смертных держать на ИВЛ 43 дня не будут. Не надейтесь!
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